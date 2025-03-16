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«Не люблю ностальгию и воспоминания»: Шепелев признался, что не скучает по прошлому

Телеведущий Шепелев признался, что не скучает по своему прошлому
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Личный архив Дмитрия Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев, комментируя в интервью «Газете.Ru» свои слова о любви к сегодняшнему времени, признался, что старается жить настоящим и не любит ностальгию.

«Я так ответил, потому что меня спросили, не скучаю ли я про прошлому. Так вот. По прошлому я не скучаю, я не люблю ностальгию и воспоминания. Я живу сегодня. И мне это нравится», — сказал он.

В настоящее время Шепелев состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой, которая в 2021 году родила ему сына Тихона. До этого телеведущий жил в гражданском браке с актрисой и певицей Жанной Фриске, от которой у него есть сын Платон. Также у него есть падчерица Лада, дочь Тулуповой.

Полное интервью с Шепелевым читайте здесь. В нем он рассказал, как изменился его подход к воспитанию детей, новых проектах и том, что ему не нравится на российском телевидении.

Ранее Шепелев рассказал, как сын от Фриске помог ему найти новую любовь.

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