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Шепелев заявил о готовности жениться на Тулуповой

Телеведущий Шепелев признался, что хочет жениться на Тулуповой
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался в интервью Надежде Стрелец, что готов жениться на Екатерине Тулуповой.

Шепелев вспомнил, что познакомился с Тулуповой через несколько лет после потери жены, певицы Жанны Фриске. Долгое время телеведущий не заводил новых романов. Он объяснил, что в тот период ему не были нужны отношения. Встретив Тулупову, шоумен почувствовал себя не одиноким. Он объяснил, что возлюбленная потеряла отца, который болел схожим образом.

По словам Шепелева, он встретил человека, которому смог довериться. Шоумен считает Тулупову смелым человеком за то, что она решилась на отношения «с парнем с таким багажом», как у него. Как рассказал телеведущий, у них с возлюбленной совпадают взгляды по многим вопросам. К примеру, на семью, эстетику, образ жизни.
Шепелев признался, что гордится всем тем, что делает Тулупова. Он рассказал, что возлюбленная занимается архитектурой и дизайном.

«Я влюблен в ее творчество, она необыкновенная», – заявил телеведущий.

Шепелев также поразмышлял, о чем мечтает. Он захотел оставаться любопытным, востребованным, а также пожелал, чтобы его дети посетили Африку. В заключение он добавил, что «пора жениться».

Ранее Дмитрий Шепелев ответил, планирует ли сын становиться актером после дебюта.

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