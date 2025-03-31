Победитель шоу «Выжить в Самарканде» раскрыл, на какой девушке готов жениться

Актер и борец Торнике Квитатиани рассказал в интервью Ляйсан Утяшевой о девушке своей мечты.

Квитатиани признался, что выбирает себе будущую жену, в первую очередь, по внешнему виду. Он также себе хотел скромную и воспитанную девушку. По мнению спортсмена, женщину с таким складом характера, вероятно, желают заполучить в супруги все мужчины.

«В первую очередь, как ни крути, каким бы ты мачо ни был, визуально должна понравиться. Если визуально она не понравилась, как ты поймешь, какая она в душе?» — заявил борец.

Квитатиани отметил, что у него нет конкретного типажа женщин. По словам спортсмена, Виктория Боня точно не в его вкусе. Он считает, что тоже не привлекает телеведущую в таком плане.

«Красота в глазах смотрящего. Мне очень разные девушки могут понравиться. Нет такого, что только брюнетка, только блондинка, только рыжая», — поделился спортсмен.

В марте Квитатиани стал победителем экстремального шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Он выиграл 10 млн рублей. Борец рассказывал, что половину этой суммы вложит в строительство своего дома, а остальное пустит на благотворительность.

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