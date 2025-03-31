Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Победитель шоу «Выжить в Самарканде» раскрыл, на какой девушке готов жениться

Борец Торнике Квитатиани заявил, что выбирает девушку по внешности
close
Личный архив Торнике Квитатиани

Актер и борец Торнике Квитатиани рассказал в интервью Ляйсан Утяшевой о девушке своей мечты.

Квитатиани признался, что выбирает себе будущую жену, в первую очередь, по внешнему виду. Он также себе хотел скромную и воспитанную девушку. По мнению спортсмена, женщину с таким складом характера, вероятно, желают заполучить в супруги все мужчины.

«В первую очередь, как ни крути, каким бы ты мачо ни был, визуально должна понравиться. Если визуально она не понравилась, как ты поймешь, какая она в душе?» — заявил борец.

Квитатиани отметил, что у него нет конкретного типажа женщин. По словам спортсмена, Виктория Боня точно не в его вкусе. Он считает, что тоже не привлекает телеведущую в таком плане.

«Красота в глазах смотрящего. Мне очень разные девушки могут понравиться. Нет такого, что только брюнетка, только блондинка, только рыжая», — поделился спортсмен.

В марте Квитатиани стал победителем экстремального шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Он выиграл 10 млн рублей. Борец рассказывал, что половину этой суммы вложит в строительство своего дома, а остальное пустит на благотворительность.

Ранее Анна Седокова потерпела убытки после кончины бывшего мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами