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Победитель шоу «Выжить в Самарканде» раскрыл судьбу 10 млн рублей выигрыша

Победитель «Выжить в Самарканде» Квитатиани на выигрыш оплатит сироте жизнь в Москве
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Личный архив Торнике Квитатиани

Актер, певец, экс-КВНщик Торнике Квитатиани стал победителей экстремального шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». В беседе с Voice он раскрыл судьбу 10 млн рублей выигрыша.

Половину выигрыша Квитатиани вложит в строительство своего дома, а остальное пустит на благотворительность.

«У нас на проекте был сирота, Саша Арзанов. У него нет квартиры. Я оплачу его год аренды квартиры в Москве», — пообещал он.

Кроме того, Квитатиани решил подарить миллион рублей финалистке Любови Олениной — единственной участнице «народной» команды, дошедшей до финала и расплакавшейся после проигрыша.

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