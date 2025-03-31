Анна Седокова потерпела убытки после кончины бывшего мужа

Бизнес певицы Анны Седоковой потерпел убытки после кончины ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, интернет-магазин Седоковой закрылся. Выручка ООО «Ла Стори» уменьшилась на 4,7 миллиона рублей. В 2024-м бизнес ушел в убыток размером 396 тысяч рублей. Прибыль магазина за 2023 год составляла 527 тысяч рублей.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

В марте 2025- го Седокова призналась, что начала бояться людей после кончины бывшего мужа. По словам певицы, она не выходила три месяца из дома после трагедии. Артистка думала, что ее все ненавидят. Певица пожелала, чтобы никто не испытывал подобное, что с ней произошло. Она отметила, что испытывала высокий уровень боли в этот период.

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