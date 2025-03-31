Дирижера шоу «Голос» выписали из больницы после экстренной операции

Музыкант Сергей Жилин вернулся к работе после экстренной операции

Народного артиста России, музыканта Сергея Жилина выписали из больницы после экстренной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу артиста.

По словам собеседницы агентства, несмотря на некоторые сообщения в СМИ, ничего серьезного с композитором и пианистом не случилось. Жилин вернулся к работе.

«Да, конечно, выписали. Он уже на работе», — заявила она.

Жилин является руководителем музыкальных коллективов, объединенных общим названием «Фонограф». В 2005 году композитор удостоился звания заслуженного артиста России, а в 2019-м – народного. Дирижера наградили за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В 2012 году на российском телевидении вышло музыкальное шоу «Голос». На протяжении 12 сезонов живым музыкальным сопровождением проекта выступает оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина. Оркестр также исполнял музыку в шоу «Голос.Дети».

Об операции артиста стало известно 23 марта.

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