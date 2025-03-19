Александр Збруев вернулся в Театр на Бронной после больницы

Актер Збруев рассказал, что чувствует себя нормально и возвращается в театр

Актер Александр Збруев сообщил в беседе с ТАСС, что возвращается к работе в Театре на Бронной.

Збруев уточнил, что у него нормальное сочувствие. Он отметил, что 25 марта сыграет в спектакле «Одна и один» художественного руководителя театра Константина Богомолова.

Збруева экстренно госпитализировали 4 октября. Супруга актера заявляла, что артисту дважды вызывали скорую: первая бригада врачей назначила ему амбулаторное лечение, а вторая уже решила доставить звезду в больницу.

22 января артист сообщил агентству «Москва» о своей госпитализации, отметив, что чувствует себя «неважно» и планирует пройти курс лечения. При этом он выразил нежелание обсуждать причины своего состояния.

23 января Збруев рассказал, что находится в больнице для планового обследования.

В феврале 2024 года Збруева наградили орденом Александра Невского. Орден народный артист России получил с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Ранее Михалков пожелал здоровья распространяющим слухи о его госпитализации.