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Дирижера шоу «Голос» экстренно прооперировали

Mash: дирижера шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дирижера шоу «Голос», композитора и пианиста Сергея Жилина экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Жилин жаловался на сильную боль в брюшной полости. На данный момент музыканта оперируют. Его состояние оценивают как стабильное.

Жилин является руководителем музыкальных коллективов, объединенных общим названием «Фонограф». В 2005 году композитор удостоился звания заслуженного артиста России, а в 2019-м – народного. Дирижера наградили за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В 2012 году на российском телевидении вышло музыкальное шоу «Голос». На протяжении 12 сезонов живым музыкальным сопровождением проекта выступает оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина. Оркестр также исполнял музыку в шоу «Голос.Дети».

19 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что режиссер Никита Михалков был госпитализирован из-за серьезных проблем с сердцем. Как утверждает издание, режиссеру стало плохо в начале марта. У него якобы резко поднялось давление. Сам Михалков опроверг слухи о своей госпитализации.

Ранее Александр Збруев вернулся в Театр на Бронной после больницы.

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