Звезда «Кухни» назвал себя адептом антидепрессантов

Актер Епишев заявил, что борется с тревожностью с помощью антидепрессантов

Актер Сергей Епишев признался в беседе с «Пятым каналом», что антидепрессанты помогают ему бороться с тревожностью.

Епишев назвал себя адептом антидепрессантов.

«Нужно иметь такой уровень гениальности, чтобы никакие супрессивные средства это дело (работоспособность) не снижали», — рассказал актер.

Сергей Епишев известен по роли су-шефа Льва Соловьева в сериале «Кухня». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких проектах, как «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «На автомате», «Первый номер», «Библиотекарь», «И снова здравствуйте!», «Аврора», «Пищеблок», «Последний министр», «Проект «Анна Николаевна»», «Содержанки», «Беспринципные».

В феврале певец Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) рассказал о борьбе с депрессией.

По словам Мирзохонова, руководство лейбла Black Star переживало за него и его семью после скандала с изменами на съемках реалити-шоу, когда он сблизился с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек).

Natan уверен, что в это время был абсолютно неадекватным, не понимал, в чем дело, и не мог держать себя в руках. После телешоу он ходит к психологу и говорит, что готов принять любое решение своей жены Анастасии Швецовой, включая развод.

Ранее бывшая жена Паши Техника вышла на связь из больницы.