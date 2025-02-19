Natan рассказал о борьбе с депрессией

Рэпер Natan заявил, что ходит к психологу после скандала на телешоу

Рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) рассказал о борьбе с депрессией. Интервью артиста цитирует «Пятый канал».

По словам Мирзохонова, руководство лейбла Black Star переживало за него и его семью после скандала с изменами на съемках реалити-шоу, когда он сблизился с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек).

«Потому что у меня начались большие проблемы с психикой. Они выражались в бессоннице, антидепрессантах, алкоголе, скандалах, нервах и в моей неработоспособности», — вспоминает он.

Natan уверен, что в это время был абсолютно неадекватным, не понимал, в чем дело, и не мог держать себя в руках. После телешоу он ходит к психологу и говорит, что готов принять любое решение своей жены Анастасии Швецовой, включая развод.

Он также надеется на совместный поход к психологу.

«Я не ставлю гарантии, что мы сойдемся в чем-то, но хотя бы понять, в чем была причина, и, если вдруг будет какой-то расход, чтобы он был человеческим», — заявил он.

В январе Natan упрекнул журналистку Алену Блин в эксплуатации темы его развода.

Ранее дизайнер Канье Уэста пожаловался на непристойные сообщения от Бьянки Цензори.