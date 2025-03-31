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Бывшая жена Паши Техника вышла на связь из больницы: «Он слышит меня»

Экс-жена Техника Карицкая уверила, что рэпер выживет после тяжелого отравления
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VSRAP

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила в своем Telegram-канале, что недавно навещала находящегося в коме экс-супруга в больнице Таиланда.

«Щас была у Паши опять. Держала за руку, умоляла прийти в себя. Сердцебиение увеличилось, значит, слышит меня. Душа его пока здесь. Он выживет», — написала блогерша.

В конце марта стало известно, что Техник был госпитализирован с острым отравлением в больницу. Карицкая отмечала, что супруга подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным знакомых артиста, рэпер перебрал с запрещенными веществами и получил тяжелое отравление.

«Ситуация плохая, поэтому транспортировка пока невозможна», — добавила Карицкая.

Экс-супруга рэпера призналась, что «вымотана до изнеможения» на фоне госпитализации Техника. Она также пообещала позднее раскрыть более подробную информацию о его состоянии.

Накануне друзья рэпера не исключили, что рэпера могли отравить. По их словам, во время одной из вечеринок в Таиланде к нему подошел неизвестный фанат. Подробнее о госпитализации Паши Техника — читайте в материале «Газеты.Ru».

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