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«Крайняя степень тяжести»: Паша Техник опутан капельницами на первом фото из больницы

Опубликовано первое фото Паши Техника из тайской больницы
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Telegram-канал «Mash»

Telegram-канал Mash опубликовал первое фото рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) из тайской больницы.

На кадре Паша Техник опутан капельницами и датчиками.

Со ссылкой на близких артиста канал пишет, что сейчас его состояние близко к крайней степени тяжести, он без сознания. Врачи подозревают, что у рэпера развилась бактериальная пневмония.

Кроме того, Техник находится на сильной вазопрессорной поддержке (искусственное повышение давления), на ИВЛ и ЭКМО, у него, пишет Mash, развились полиорганная недостаточность и септический шок. Экс-супруга рэпера Ева Карицкая предположила, что состояние артиста — итог лечения «неправильными» антибиотиками.

По информации издания, до отъезда из России Паша Техник жаловался врачам на судорожные припадки с потерей сознания после приема алкоголя и наркотиков, но после помощи медиков от госпитализации отказывался.

В конце марта стало известно, что Техник был госпитализирован с острым отравлением в больницу. Карицкая отмечала, что супруга подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне друзья рэпера не исключили, что рэпера могли отравить. По их словам, во время одной из вечеринок в Таиланде к нему подошел неизвестный фанат. Подробнее о госпитализации Паши Техника — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что бывшая жена Паши Техника вышла на связь из больницы.

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