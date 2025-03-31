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Турецкий певец потерял сознание во время шоу и умер

Турецкий певец Волкан Конак потерял сознание во время шоу и умер
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volkankonakofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турецкий певец Волкан Конак потерял сознание во время своего выступления, его экстренно госпитализировали, однако спасти не смогли. Об этом пишет Turkiye Today.

Трагедия с 58-летним артистом произошла во время концерта на Кипре 30 марта. Отмечается, что изначально первую помощь Конаку попытались оказать зрители, после чего артиста госпитализировали.

Официальная причина смерти не была обнародована. По предварительным данным, с артистом случился сердечный приступ.

Конак записал свой первый альбом 1989 году. А в 2006 году один из его альбомов получил золотой статус.

Накануне сообщалось, что на Гавайях скончался 90-летний американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике».

Ранее в Петербурге умер гитарист из S.P.O.R.T. и Tequilajazzz.

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