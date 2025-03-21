В Петербурге умер гитарист из S.P.O.R.T. и Tequilajazzz

В Петербурге умер гитарист Олег Баранов, выступавший в составе групп S.P.O.R.T., Tequilajazzz и «Бондзинский». Об этом сообщил лидер музыкального коллектива Tequilajazzz Евгений Федоров в своих соцсетях.

Причину смерти 57-летнего музыканта пока не указали. Дату прощания с Барановым сообщат позже.

Помимо непосредственно работы в музыкальных коллективах, Баранов продюсировал молодых музыкантов и устраивал региональные соревнования по игре Guitar Hero.

Коллектив Tequilajazzz исполнял альтернативную рок-музыку и джаз-рок. Он появился в 1993 году в Петербурге, а особую популярность получил в 1997–1998 годах, когда вышли наиболее значимые работы группы «Вирус» и «Целлулоид». В 2010 году музыкальная команда объявила о своем распаде, однако спустя шесть лет снова вернулись на сцену.

Группа S.P.O.R.T. приобрела широкую известность благодаря песням, напоминающим философские монологи, исполняемые речитативом. Музыканты из этого коллектива были частыми гостями фестиваля «Нашествие» — они выступали там в 1999, 2000, 2001, 2016 и 2019 годах.

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