Прохор Шаляпин признался в любви 43-летней певице

Певец Прохор Шаляпин в эфире свежего выпуска шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» признался в любви артистке Ларисе Гордъере, с которой в дуэте спел песню «Грустит кленовая листва».

41-летний Шаляпин и 43-летняя Гордъера исполнили номер чувственно, чего не мог не заметить ведущий Андрей Малахов.

Певец признался, что, услышав композицию «Грустит кленовая листва», сам захотел исполнить ее и позвонил певице. Он также намекнул, что их с артисткой связывают «отношения».

«Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Я еще могу сказать так, что здесь еще важно, чтобы подходила стать, понимаете? Мы подходим с Ларисой друг другу», — сказал он.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

В январе 2025-го Шаляпин признался, что готов к новому браку. Он также раскрыл, с кем никогда не вступит в отношения.

Ранее Михаил Боярский объяснил, почему не стал бы сниматься в авторском кино.