Михаил Боярский объяснил, почему не стал бы сниматься в авторском кино

Актер Боярский заявил, что не согласился бы сниматься у независимого режиссера

Актер Михаил Боярский признался в беседе с ТАСС, что не согласился бы сниматься в фильме у независимого режиссера наподобие проекта «Анора» Шона Бейкера.

Боярский назвал себя человеком «совершенно другой эпохи», которому подобные картины уже неинтересны.

«У меня другие представления, я любитель БДТ, Георгия Товстоногова, Олега Ефремова, Стржельчика, Павла Луспекаева, Сергея Юрского и т.д.», — поделился народный артист РСФСР.

Боярский также признался, что не смотрел фильм «Анора», за которую актер Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар».

«Любой артист, который выдвигается на «Оскар» от нашей страны, вызывает у меня чувство неподдельной радости, желаю ему удачи. Сейчас он не получил, в следующий раз получит», — при этом отметил артист.

Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар». Он был выдвинут на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за съемки в фильме Шона Бейкера «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Всего «Анора» получила пять «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж».

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