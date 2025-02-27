Прохор Шаляпин раскрыл, с кем никогда не вступит в отношения

Певец Прохор Шаляпин признался, что не стал бы заводить роман со звездой шоу-бизнеса. Его слова передает VOICE.

«Я не верю в эти актерские парочки. Среди двух дураков должен быть один умнее. Это ужасно, когда актриса и актер. Это ад дома», — поделился артист.

По словам Шаляпина, ему не нужна ни певица, ни модель. Он сразу же говорит «до свидания» тем женщинам, которые представляются ему как модели.

Шаляпин также раскрыл, что на данный момент общается с 96-летней Лилечкой. При этом артист не стал уточнять, в каких отношениях они находятся – дружеских или романтических.

«Вы бы видели ее глаза! Я сейчас ей раковину новую поставил. Так горжусь этим. Оплатил всё, и сделали. Столько радости было», — поделился шоумен.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

В январе 2025-го Шаляпин признался, что готов к новому браку. Артист отметил, что его жена не обязательно должна быть богатой. Для него важны чувства в отношениях.

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