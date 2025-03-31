Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дидюля о карьере в инструментальной музыке: «В ней все иначе»

Гитарист Дидюля: молодым инструменталистам важно концентрироваться на себе
close
didula_ddl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыканты-инструменталисты в начале своей карьеры должны концентрироваться на себе и создании музыки, после этого к ним будут примыкать «созвучные» люди. Об этом НСН рассказал гитарист-виртуоз, композитор и музыкальный продюсер Валерий Дидюля.

Он уточнил, что так они смогут собрать команду из звукоинженеров, SMM-специалистов, продюсеров и концертных директоров.

«В инструментальной музыке все иначе. <...> Изначально музыканты должны попытаться создать себя самостоятельно. Нужно разобраться в себе как в артисте. Продюсеры нужны, они будут приходить, они могут быть странными, могут быть разными, но скакать нужно от себя», — сказал Дидюля.

По его словам, молодым артистам важно формировать свои мысль, идею, музыку, а также понять, что они хотят сказать миру.

До этого Валерий Дидюля говорил, что метод «садиться и делать» поможет добиться успеха в музыке. По его словам, музыкантам важно находиться в «практическом поле», то есть больше времени уделять практике и меньше — фантазиям. Он подчеркнул, что деятельность приводит к толчкам, благодаря которым появляется желание продолжать.

Ранее композитор «Дюны» признался, что пишет музыку для воображаемой женщины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами