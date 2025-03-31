Дидюля о карьере в инструментальной музыке: «В ней все иначе»

Музыканты-инструменталисты в начале своей карьеры должны концентрироваться на себе и создании музыки, после этого к ним будут примыкать «созвучные» люди. Об этом НСН рассказал гитарист-виртуоз, композитор и музыкальный продюсер Валерий Дидюля.

Он уточнил, что так они смогут собрать команду из звукоинженеров, SMM-специалистов, продюсеров и концертных директоров.

«В инструментальной музыке все иначе. <...> Изначально музыканты должны попытаться создать себя самостоятельно. Нужно разобраться в себе как в артисте. Продюсеры нужны, они будут приходить, они могут быть странными, могут быть разными, но скакать нужно от себя», — сказал Дидюля.

По его словам, молодым артистам важно формировать свои мысль, идею, музыку, а также понять, что они хотят сказать миру.

До этого Валерий Дидюля говорил, что метод «садиться и делать» поможет добиться успеха в музыке. По его словам, музыкантам важно находиться в «практическом поле», то есть больше времени уделять практике и меньше — фантазиям. Он подчеркнул, что деятельность приводит к толчкам, благодаря которым появляется желание продолжать.

Ранее композитор «Дюны» признался, что пишет музыку для воображаемой женщины.