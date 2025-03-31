Дидюля рассказал, какой метод поможет добиться успеха в музыке

Метод «садиться и делать» поможет добиться успеха в музыке. Об этом НСН рассказал гитарист-виртуоз, композитор и музыкальный продюсер Валерий Дидюля.

По его словам, музыкантам важно находиться в «практическом поле», то есть больше времени уделять практике и меньше — фантазиям.

«Допустим, нет настроения, не хочется что-то делать, не получается — надо начать с монотонной работы, отработать моторику, играя что-то обычное на инструменте. Деятельность приводит к толчкам, благодаря которым появляется желание продолжать», — сказал Дидюля.

Обладатель двух «Оскаров» Ханс Циммер до этого признался, что вдохновляется воображаемой женщиной при написании музыки. По его словам, он не пишет для режиссеров, продюсеров и киностудий. Он уточнил, что его воображаемую женщину зовут Дорис. Она мать-одиночка с двумя непослушными детьми и живет в Брадфорде (Великобритания). У нее красные от холода руки, и она очень много работает. Ей приходится трудиться, чтобы прокормить детей и заплатить за квартиру, добавил композитор.

Ранее сообщалось, что россияне хотят слышать больше фоновой музыки на русском языке в общественных местах.