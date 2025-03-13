Седокова призналась в животном страхе на съемках нового шоу

Певица Седокова призналась, что боялась за жизнь на съемках реалити-шоу «В темноте»

Российская певица Анна Седокова призналась в животном страхе на съемках нового реалити-шоу «В темноте». Об этом она побеседовала с kp.ru.

По правилам программы пять знаменитостей оказываются в полной темноте в загадочном доме на двое суток.

«Даже не было ощущения, что я на съемках шоу — какой-то животный страх за свою жизнь. Это шоу не похоже ни на одно, в котором я участвовала. По уровню накала, эмоций и желанию все остановить — такого не было у меня», — призналась она.

Для самоподдержки Седокова взяла с собой игрушку сына Гектора — тигренка.

«Поняла, что должна быть такой же бесстрашной, как этот тигренок. Конечно же, я очень переживала за сына, ведь обычно контролирую все его перемещения», — говорит певица.

Весной 2025 года Седокова снова начала заниматься музыкой, выступать на корпоративах и сниматься в шоу. Паузу в творчестве она делала после трагической кончины бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Недавно она написала первую после случившегося песню.

Ранее отец Яниса Тиммы пригласил Анну Седокову в гости.