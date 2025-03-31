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«Некрасиво сказал»: Бустер извинился перед Диларой

Стример Бустер извинился перед блогершей Диларой за свои слова о наскучившем романе
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ВПИСКА/YouTube

Стример Слава Бустер извинился перед блогершей Диларой Зинатуллиной за свои слова об их романе. Его цитирует Super.

Бустер посмотрел выпуск шоу «Кстати» со своим участием и решил, что невежливо выразился об отношениях с Диларой, сказав, что роман ему «наскучил».

«Здесь вот некрасиво я сказал. Мне не понравилось, как я выразился в этом моменте», — сказал Бустер.

Сейчас блогер думает, что выбрал неправильное слово. Он попросил прощения у экс-избранницы.

В 2024 году Бустер и Зинатуллина подтвердили свои отношения на YouTube-шоу «Вписка». В январе 2025-го блогер сообщил о расставании с девушкой. Он благодарил бывшую возлюбленную за «время и опыт», но не стал публично оглашать причину их разрыва.

В феврале 2025-го Зинатуллина заявила, что никогда не изменяла Славе. Она также уточнила, что и сам Бустер никогда ничего подобного не заявлял.

До отношений с Бустером блогерша состояла в браке с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом). В апреле 2022 года Зинатуллина сообщила, что они с исполнителем развелись. Девушка заявила, что их отношения дали трещину после свадьбы.

Ранее бывшая жена Моргенштерна назвала причину госпитализации.

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