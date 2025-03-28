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Слава Бустер раскрыл, почему расстался с Диларой: «Наскучила»

Стример Бустер заявил, что не готов к новым отношениям после разрыва с Диларой
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Слава Бустер/VK

Стример Слава Бустер признался в шоу «Кстати» в VK Видео, что не готов к новому роману после расставания с блогершей Диларой Зинатуллиной.

Бустер заявил, что отношения — это сложно. Он также отметил, что разрыв с Зинатуллиной произошел на хорошей ноте. Стример также раскрыл, почему расстался с блогершей.

«Не могу сказать, что что-то не поделили. Просто наскучила эта история», — поделился блогер.

В 2024 году Бустер и Зинатуллина подтвердили свои отношения на YouTube-шоу «Вписка». В январе 2025-го блогер сообщил о расставании с девушкой. Он благодарил бывшую возлюбленную за «время и опыт», но не стал публично оглашать причину их разрыва.

В феврале 2025-го Зинатуллина заявила, что никогда не изменяла Славе. Она также уточнила, что и сам Бустер никогда ничего подобного не заявлял.

До отношений с Бустером блогерша состояла в браке с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом). В апреле 2022 года Зинатуллина сообщила, что они с исполнителем развелись. Девушка заявила, что их отношения дали трещину после свадьбы.

Ранее бывшая жена Моргенштерна назвала причину госпитализации.

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