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Экс-жена Моргенштерна назвала причину госпитализации: «Не ела последние несколько дней»

Блогерше Зинатуллиной диагностировали обострение гастрита
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influesii/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что была госпитализирована.

Зинатуллина рассказала, что вызвала скорую из-за риска потерять сознание. По словам блогерши, одной из причин госпитализации стало сильное обострение гастрита. На данный момент она находится дома. С ней все хорошо. Знаменитость отметила, что проходит обследование. Она планирует лечить желудок и следить за питанием.

«Капельницу мне ставили от обезвоживания и истощения, потому что последние несколько дней я даже не заметила, что вообще не ела из-за тошноты», — заявила блогерша.

Зинатуллина стала известна после романа с рэпером Алишером Моргенштерном. В августе 2021 года блогерша и артист поженились. В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала о разводе с Моргенштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

В январе 2025 года стало известно, что Зинатуллина рассталась со стримером Бустером. Блогер заявил, что благодарен бывшей возлюбленной за «время и опыт». Причины расставания неизвестны.

Ранее экс-жена Моргенштерна ответила, изменяла ли Бустеру.

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