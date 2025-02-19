Экс-жена Моргенштерна ответила, изменяла ли Бустеру

Блогерша Зинатуллина заявила, что никогда не изменяла Бустеру на фоне слухов

Блогерша и начинающая певица Дилара Зинатуллина опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о том, что изменяла стримеру Бустеру.

До этого в сети завирусился ролик, в котором якобы на одном из своих стримов Бустер сообщил о неверности экс-избранницы. На видео утверждалось, что именно это и стало причиной разрыва пары.

Зинатуллина заявила, что никогда не изменяла экс-избраннику. Она также уточнила, что и сам Бустер никогда ничего подобного не заявлял.

«В TikToke текст о моей «измене» нейронкой прогнали его голосом, это полностью выдуманный факт», — пояснила блогерша.

В 2024 году Бустер и Зинатуллина подтвердили свои отношения на YouTube-шоу «Вписка». Зинатуллина признавалась, что после брака с Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) поняла, что «счастье любит тишину» — отчасти поэтому блогерша и стример пытались скрывать новый роман.

3 января 2025 года Бустер сообщил, что расстался с Зинатуллиной. Он заявил, что благодарен бывшей возлюбленной за «время и опыт». Блогер не стал раскрывать причину разрыва.

До отношений с Бустером блогерша состояла в браке с рэпером Моргенштерном. В апреле 2022 года Дилара сообщила, что они с исполнителем развелись. Девушка заявила, что их отношения дали трещину после свадьбы.

Ранее экс-возлюбленный Пересильд признался, что снова влюблен.