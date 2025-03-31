В Госдуме оценили новую песню Пугачевой о войне: «Есть сомнения в искренности»

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил в беседе с Life.ru, что певица Алла Пугачева стремится вернуть российскую публику благодаря выпуску патриотических композиций.

Накануне стало известно, что Пугачева посвятила новую песню героям Великой Отечественной войны. Исполнительница опубликовала две песни— «Поцелуй войны» и «Мама» в фанатской группе «Алла Пугачева. Видеоархив», но вскоре удалила треки «до официального релиза».

«Все это вполне может быть лишь способом вернуть российские заработки, которых звезда, опрометчиво болтавшая направо и налево, как отвратительна Русь, в последнее время лишена», — выразил мнение Журавлев.

Парламентарий отметил, что выпуск Пугачевой подобных песен лучше, чем ее антироссийские высказывания в соцсетях.

«Но ведь крайне важно, когда что-либо делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже у многих россиян есть сомнения», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский назвал условие выхода российского кино в мировой прокат.