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Дмитрия Быкова* могут оштрафовать за участие в нежелательной организации

ТАСС: писателю Быкову грозит штраф до 15 тыс. рублей в суде

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Нина Зотина/РИА «Новости»

На писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) составили протокол за якобы участие в нежелательных организациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

По данным издания, протокол составлен по статье 0.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Быкову может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Дата заседания по делу не назначена.

Дмитрий Быков Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала СВО, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов. В июне 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без пометки иноагента.

В декабре Быкова повторно оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за неуказания своего статуса в социальных сетях.

Согласно материалам дела, Быков публиковал записи в мессенджере Telegram без указания на то, что эти материалы «произведены или распространены иностранным агентом».

Ранее Волочкова раскрыла, чем займется в случае запрета концертов после скандала.

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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