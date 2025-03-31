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У Паши Техника поражено почти 100% легких

«Проект Выжившие»: у рэпера Паши Техника поражено почти 100% легких
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techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У рэпера Паши Техника поражено почти 100% легких. Об этом сообщил Telegram-канал «Проект выжившие», опубликовав аудиосообщение от врача музыканта.

Сейчас, сообщил медик, артист находится в состоянии «ближе к крайней степени тяжести».

«Лежит с пневмонией, поражение [легких] почти 100% — скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную. С полиорганной недостаточностью, с оптическим шоком, на ИВЛ, на ЭКМО», — поделился врач.

Медик отметил, что уже работал с подобными пациентами. Он назвал проблемы со здоровьем у рэпера очень серьезными, а прогноз — «не очень-то благоприятным».

В конце марта стало известно, что Техник был госпитализирован с острым отравлением в больницу. Карицкая отмечала, что супруга подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне друзья рэпера не исключили, что рэпера могли отравить. По их словам, во время одной из вечеринок в Таиланде к нему подошел неизвестный фанат. Подробнее о госпитализации Паши Техника — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что бывшая жена Паши Техника вышла на связь из больницы.

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