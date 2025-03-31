Песню Пугачевой о войне назвали фейком: «Вряд ли бы она стала такое петь»

Знакомый с Аллой Пугачевой звукорежиссер Игорь Лалетин усомнился в беседе с aif.ru, что исполнительница могла записать новую песню о войне.

Накануне сообщалось, что Пугачева посвятила новую песню героям Великой Отечественной войны. В фанатской группе «Алла Пугачева. Видеоархив» появились две новые композиции артистки — «Поцелуй войны» и «Мама», которые были удалены вскоре после публикации.

«Вообще удивительно, что такая песня появилась. Думаете, она могла такое спеть? Мне кажется, это наверняка какой-то фейк или искусственный интеллект. Вряд ли бы она сейчас стала что-то такое петь», — выразил мнение Лалетин.

Пугачева и Лалетин сотрудничали с 1994 года, поскольку Примадонна записывалась с того времени в его студии «Салам». Звукорежиссер уточнил, что новые композиции, если Пугачева действительно их написала, были созданы не в его студии.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что в Госдуме оценили новую песню Пугачевой о войне.