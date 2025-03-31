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Кушанашвили о борьбе с раком: «40 минут позже — и было бы все»

Шоумен Отар Кушанашвили признался, что мог не дожить до операции
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен Отар Кушанашвили признался на «Шоу Воли», что борьба с раком разделила его жизнь на «до» и «после». Выпуск с телеведущим опубликован на Rutube.

«Врач сказал, как всегда врачи говорят: «На 40 минут позже, и было бы все…» — поделился телеведущий.

До первой госпитализации, вспомнил Кушанашвили, он не подозревал, что страдает от серьезного заболевания. У него были проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые 54-летний шоумен объяснял возрастом.

«И я вдруг понимаю, что не могу встать. <…> Это физическое, ясное, отчетливое, твердо сформировавшееся в тебе впечатление», — рассказал телеведущий.

По словам Кушанашвили, его отказались оперировать во время первой госпитализации. Врач не стал брать на себя ответственность за жизнь шоумена из-за его известности.

«Отказались даже за 2 млн рублей. [И тогда] меня снова [поместили] в скорую помощь и повезли в другую больницу. А там девушка говорит: «Отар, а вы-то как здесь? Вы же живее всех живых». А я ей: «Уже нет», — вспомнил телеведущий.

Во второй больнице Кушанашвили провели операцию. Шоумен добавил, что из-за заболевания пересмотрел свои жизненные приоритеты: теперь он старается быть «самым улыбающимся придурком» все оставшиеся годы.

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