Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канье Уэст создал вдохновленный Ку-клукс-кланом черный костюм

Рэпер Канье Уэст дал интервью во вдохновленном Ку-клукс-кланом черном костюме
close
kanyewest/X

Рэпер Канье Уэст появился в черном одеянии в стиле Ку-клукс-клана на YouTube-подкасте с DJ Akademiks.

Музыкант признался, что черный плащ был сшит в дополнение в идентичному белому наряду, в котором Уэст уже появлялся на публике в марте 2025 года.

Рэпер не стал комментировать новый образ. Он добавил, что хотел снова надеть скандальное белое одеяние вечера, но не стал этого делать, поскольку побоялся госпитализации из-за одежды.

В начале подкаста Канье Уэст также продемонстрировал свою футболку с именем скандального Шона «Дидди» Комбса и цепи со свастикой. В выпуске рэпер поддержал своего «близнеца» Комбса на фоне судебных тяжб.

Также на подкасте Уэст обсудил с DJ Akademiks ряд социальных проблем и выразил сожаление, что Ким Кардашьян родила от него детей.

«Это была моя вина. Я не хотел иметь детей от этой женщины после первых двух месяцев жизни с ней, это не было планом бога», — высказался музыкант.

До этого Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле темнокожими детьми. Поводом для критики рэпера стало участие его 11-летней дочери Норт в музыкальном клипе певицы FKA Twigs. Рэпер посчитал, что дочь была слишком откровенно одета в ролике.

Ранее сообщалось, что концерт Канье Уэста в России отменили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами