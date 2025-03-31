Канье Уэст создал вдохновленный Ку-клукс-кланом черный костюм

Рэпер Канье Уэст появился в черном одеянии в стиле Ку-клукс-клана на YouTube-подкасте с DJ Akademiks.

Музыкант признался, что черный плащ был сшит в дополнение в идентичному белому наряду, в котором Уэст уже появлялся на публике в марте 2025 года.

Рэпер не стал комментировать новый образ. Он добавил, что хотел снова надеть скандальное белое одеяние вечера, но не стал этого делать, поскольку побоялся госпитализации из-за одежды.

В начале подкаста Канье Уэст также продемонстрировал свою футболку с именем скандального Шона «Дидди» Комбса и цепи со свастикой. В выпуске рэпер поддержал своего «близнеца» Комбса на фоне судебных тяжб.

Также на подкасте Уэст обсудил с DJ Akademiks ряд социальных проблем и выразил сожаление, что Ким Кардашьян родила от него детей.

«Это была моя вина. Я не хотел иметь детей от этой женщины после первых двух месяцев жизни с ней, это не было планом бога», — высказался музыкант.

До этого Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле темнокожими детьми. Поводом для критики рэпера стало участие его 11-летней дочери Норт в музыкальном клипе певицы FKA Twigs. Рэпер посчитал, что дочь была слишком откровенно одета в ролике.

Ранее сообщалось, что концерт Канье Уэста в России отменили.