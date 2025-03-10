Канье Уэст выразил симпатию Ку-клукс-клану

Американский рэпер Канье Уэст выразил симпатию расистскому крайне правому движению Ку-клукс-клан (ККК). Новый спорный пост он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летний музыкант и дизайнер показал фото костюма члена Ку-клукс-клана — накидки с остроконечным капюшоном.

«Наряд дня», — подписал кадр он.

Исторически ку-клукс-клан выступал против темнокожих американцев, однако со временем целью критики ККК стали евреи, иммигранты, представители ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и католики.

В конце февраля Канье Уэст надел худи со свастикой и показал сумку с портретом Мишель и Барака Обамы.

Канье Уэст регулярно попадает в центр скандала из-за своего неоднозначного отношения к идеологии нацизма и эпатажного характера — он показывает свастики, признается в любви Адольфу Гитлеру, называет себя нацистом, критикует евреев и чернокожих, а также выходит в свет со своей супругой Бьянкой Цензори, одетой в очень откровенные наряды.

Ранее экс-баронесса отказалась отдавать одну из самых разыскиваемых картин мира.