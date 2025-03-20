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Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле темнокожими детьми

Рэпер Уэст назвал семейство Кардашьян секс-работниками, которые торгуют детьми
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kimkardashian/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Канье Уэст обвинил в соцсети X семейство Кардашьян в торговле детьми на фоне ссоры с экс-супругой Ким.

«Кардашьяны — секс-работники, и они занимаются секс-трафиком всех темнокожих детей, которых производят на свет», — заявил музыкант.

Поводом для критики рэпера стало участие его 11-летней дочери Норт в музыкальном клипе певицы FKA Twigs. Рэпер посчитал, что дочь была слишком откровенно одета в ролике.

«Мне не нравится, что в своем клипе Twigs переодевает мою дочь во взрослую одежду», — пояснил артист.

Уэст также опубликовал фотографию младшей дочери Чикаго, которую Ким Кардашьян установила в качестве заставки на свой планшет. Он пожаловался, что его не допускают к воспитанию 7-летней наследницы.

«Это одна из моих дочерей, которую я не имею права растить и которую никогда не увижу. Например, мне не разрешили прийти на ее день рождения. <…> Темнокожих отцов намеренно исключают из жизни каждый день», — возмутился рэпер.

18 марта стало известно, что Ким Кардашьян может лишить Канье Уэста родительских прав. СМИ сообщили, что причиной стало участие старшей дочери Норт в песне Уэста, выпущенной без одобрения Ким.

Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году, развелись в 2022 году и согласились на совместную физическую и юридическую опеку над 11-летней Норт, 9-летним Сейнтом, 7-летней Чикаго, и 5-летним Псалмом.

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