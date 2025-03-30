В Екатеринбурге задержали менеджера Паши Техника

В Екатеринбурге задержали менеджера госпитализированного в Таиланде рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом сообщает E1.ru.

Как пишет издание, менеджер Марк сотрудничал не только с Пашей Техником, но и с артистом Metox. Накануне последний выступал в баре «Руки ВВерх!», собрал почти полный зал и должен был с командой отправиться на поезде из Екатеринбурга в Тюмень. При посадке в поезд полицейские не пустили Марка в вагон, так как он был пьян. В итоге артисты уехали в Тюмень без менеджера.

27 марта Паша Техник попал в больницу в Таиланде и до сих пор остается в «стабильно плохом» состоянии. По словам экс-жены, у него полностью поражены легкие, проблемы с сердцем и почками, однако мозг не пострадал. Врачи при этом предупреждают о высоком риске летального исхода. Техник попал в больницу, предположительно, из-за передозировки запрещенными веществами. При этом друзья утверждают, что его мог отравить неизвестный фанат.

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