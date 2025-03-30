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Егор Шип почти ослеп и ждет операции на глаза

Блогер Егор Шип потерял зрение и не может носить линзы и очки
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Личный архив Егора Шипа

Блогер Егор Шип почти ослеп. Об этом 23-летний артист рассказал в своем Telegram-канале.

По словам блогера, сейчас он ждет операцию на глаза.

«Короче, надо операцию делать, зрение никогда больше не встанет в норму, операцию на сохранение зрения только надо», — признался поклонникам он.

Шип уточнил, что зрение упало до -13, и состояние правого глаза хуже, чем у левого. Коррекция, ношение очков и линз для него невозможны.

Егор Шип обучался в Академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2019 году он начал карьеру видеоблогера, появившись на канале Егора Декстера в роли «богатого школьника». В том же году создал свой YouTube-канал, на котором записывал бэкстейджи, челленджи и пранки.

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