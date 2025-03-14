В Госдуме назвали условие для возвращения в Россию Пугачевой и Меладзе

Милонов: пустить Пугачеву и Меладзе в РФ можно только после публичного покаяния

Многие российские артисты, покинувшие страну, могут пожелать вернуться обратно, но никто не дает им гарантии о встрече «с распростертыми объятиями», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал впустить в страну певцов Аллу Пугачеву и Валерия Меладзе только после «публичного покаяния» за сказанные в адрес России слова.

По мнению Милонова, Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) могут стать главными претендентами на скорое возвращение в РФ. Он напомнил, что певица приезжала уже не раз, и ее «никто не трогал».

«Но все ее высказывания о россиянах и трагических страницах в истории нашей страны вынуждают нас делать все возможное, чтобы ее не пускать сюда. Ей нет прощения», — заявил депутат.

Намерение артистов вернуться в Россию он объяснил снижением их доходов в других странах на фоне низкой востребованности. Однако россияне, по его мнению, не будут рады возвращению Пугачевой, Меладзе и других артистов. Он призвал заставить их принести публичные извинения за сказанные слова, и только потом разрешить въезд.

«Пока они публично не покаются перед народом, впускать их нельзя», — заявил парламентарий.

Накануне сообщалось, что Алла Пугачева арендовала пирс, расположенный на территории ее дачного участка в Солнечногорске, до 2057 года. На нем также стоит четырехэтажный коттедж с кинотеатром, релакс-зоной с бассейном и хамамом и другими удобствами. По данным СМИ, до своего отъезда из России там жил внук артистки Никита Пресняков.

Ранее депутат Милонов призвал навсегда отказать Лободе во въезде в Россию.