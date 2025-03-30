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Открытие музея на Красной площади отложили из-за европейских витрин

Гагарина: открытие музея на Красной площади откладывается из-за витрин из Европы
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Открытие нового пространства для экспонатов коллекции Музеев Московского Кремля (ММК) задерживается на неопределенный срок из-за проблем с витринами. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор ММК Елена Гагарина.

«Новое здание сейчас, после того, как на протяжении долгого времени там работы практически не проходили, передается от одной строительной организации к другой. И завершение этих работ зависит от того, на чем все и остановилось. Это витрины, которые не делаются в России и которые частично мы уже получили из Европы», — объяснила она.

По словам директора, на данный момент российская сторона не может продолжать взаимодействие с европейским поставщиком. Гагарина добавила, что команда музея решает вопрос с витринами, однако конкретного решения не было найдено. Она подчеркнула, что ММК нужно еще 467 витрин для продолжения работ.

Женщина отметила, что в России никто не делает музейные витрины, однако страна нуждается в этом, как и музеи. По ее мнению, вопрос с витринами может занять два года. Все помещения, по словам Гагариной, уже готовы, нужны лишь витрины для экспонатов, чтобы сохранить их в безопасности.

До этого стало известно, что Мавзолей имени Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей почти на два месяца. Закрытие музея связано с профилактическими работами, которые продлятся с 18 февраля по 14 апреля.

Ранее в РФ завели дело на мужчину, повредившего здание музея на Красной площади.

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