На повредившего здание музея на Красной площади мужчину завели дело

На мужчину, который повредил фасад расположенного на Красной площади Государственного исторического музея, завели уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«В отношении Александра Фролова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)», — сказал он.

11 октября стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал этого мужчину. Он пробудет под стражей 15 суток.

По информации Telegram-канала Baza, 32-летний Александр Фролов в конце сентября оставил надпись на одной из башен Кремля. Он скрылся с места правонарушения, но вскоре был задержан. Тогда ему дали 10 суток ареста. После выхода на свободу мужчина снова отправился на Красную площадь, где вылил краску на стену Государственного исторического музея.

Кроме того, Baza сообщал, что в январе 2022 года 32-летний Фролов получил срок на родине, в Белоруссии. Его приговорили к 1,5 года ограничения свободы по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В ноябре 2023 года Фролов вышел на свободу. Он уже несколько раз привлекался по административным статьям.

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