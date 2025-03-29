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Народный артист России посоветовал Юре Борисову быть более избирательным в ролях

Актер Хотиненко посоветовал Юре Борисову быть более избирательным в ролях
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John Locher/Invision/AP

Народный артист России Владимир Хотиненко признался в беседе с kp.ru, что неплохо знает коллегу Юру Борисова.

Хотиненко назвал Борисова замечательным и талантливым актером, а также разумным парнем. Артист признался, что недавно встречался с коллегой на премии «Ника». Он отметил, что успех на Западе «не снес крышу» Борисову.

Артист добавил, что на данный момент коллега очень много снимается. Хотиненко считает, что, с одной стороны, это хорошо. Однако он посоветовал Борисову немного остановиться и быть более избирательным в выборе ролей.

«В режиме съемок нон-стоп трудно перестроиться на более серьезные работы. Его роль, номинированная на «Оскар», была необычная и немногословная. Что вызвало много шуток. Вообще к этому фильму «Анора» разное отношение и среди зрителей, и среди профессионалов. Такое внимание избыточно. Это симпатичный фильм, но, позвольте, получить пять «Оскаров»… Перебор», — заявил актер.

Хотиненко признался, что не понимает феномена «Аноры».

Ранее звезда «Аноры» завела аккаунт на OnlyFans.

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