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Звезда «Аноры» завела аккаунт на OnlyFans

Певица Брук Кэнди завела страницу на OnlyFans, чтобы публиковать песни без цензуры
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Scott A Garfitt/Invision/AP

Звезда саундтрека фильма «Анора» Брук Кэнди завела аккаунт на сайте с контентом для взрослых OnlyFans. Об этом сообщает Page Six.

Кэнди, чей трек «Drip» вошел в саундтрек оскароносного фильма, известна провокационными текстами и видеоклипами. Певица надеется, что работа с порнопорталом позволит ей обойти цензуру официальных СМИ.

«С этой новой главой на OnlyFans у меня наконец-то есть пространство, где я могу свободно делиться своим видением, без осуждения. В течение многих лет мне приходилось обходить цензуру на платформах, которые не были предназначены для таких артистов, как я, — тех, кто ломает шаблоны, прославляет сексуальность и расширяет границы искусства. Но я никогда не подстраивалась и не разбавляла свое творчество, чтобы вписаться в чьи-то границы», — говорит артистка.

Певица дала понять, что будет выкладывать не порноконтент, а «смелое и захватывающее» искусство.

Брук Кэнди преподает исполнительское искусство в Нью-Йоркском университете и сотрудничает с Бруклинским музеем и Музеем современного искусства Лос-Анджелеса.

Инди-драма «Анора» Шона Бейкера о стриптизерше и сыне русского олигарха в 2025 году выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии. Российский актер Юра Борисов не получил статуэтку.

В начале марта Шона Бейкера обвинили в краже сценария «Анора».

Ранее актриса Дженнифер Кулидж рассказала, как «Белый лотос» изменил ее сексуальную жизнь.

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