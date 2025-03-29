Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Покупательнице квартиры Долиной не вернули деньги за жилье

Покупательница квартиры Долиной Лурье заявила, что ей не вернули деньги за жилье
close
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, заявила в беседе с «Пятым каналом», что ей не вернули деньги за недвижимость.

Лурье призналась, что впервые в жизни ощутила себя столь беззащитной после того, как суд вернул права собственности Долиной. Женщина не исключила, что решение суда могло быть другим, если бы певица не была известной личностью.

«При этом деньги возвращать мне никто не собирается. Суд своим решением лишил меня и квартиры, и денег», — поделилась Лурье.

28 марта этого года Хамовнический районный суд города Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, проданную мошенниками. Суд удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры и признал сделку недействительной. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за артисткой.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 миллионов рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры, Полине Лурье.

Ранее фигурантка по делу Долиной оказалась причастна к еще трем мошенничествам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами