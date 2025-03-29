Покупательнице квартиры Долиной не вернули деньги за жилье

Покупательница квартиры Долиной Лурье заявила, что ей не вернули деньги за жилье

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, заявила в беседе с «Пятым каналом», что ей не вернули деньги за недвижимость.

Лурье призналась, что впервые в жизни ощутила себя столь беззащитной после того, как суд вернул права собственности Долиной. Женщина не исключила, что решение суда могло быть другим, если бы певица не была известной личностью.

«При этом деньги возвращать мне никто не собирается. Суд своим решением лишил меня и квартиры, и денег», — поделилась Лурье.

28 марта этого года Хамовнический районный суд города Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, проданную мошенниками. Суд удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры и признал сделку недействительной. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за артисткой.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 миллионов рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры, Полине Лурье.

Ранее фигурантка по делу Долиной оказалась причастна к еще трем мошенничествам.