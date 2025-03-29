Инстасамка захотела купить футбольный клуб за 300 млн рублей

Рэперша и блогерша Дарья Зотеева (Инстасамка) собирается купить футбольный клуб вместе с мужем, продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Зотеева решила приобрести клуб из-за любви мужа к футболу с детства. В условиях сказано, что Инстасамка и Moneyken займутся трансферной политикой предприятия. Они будут решать, какого футболиста убрать из команды, а кого купить. ФК оценивается в 300 миллионов рублей.

В марте Telegram-канал PostNews сообщил, что Moneyken нарушил ПДД почти 300 раз за восемь месяцев.

По данным издания, штрафы числятся на машине Еропкина Lamborghini Urus 2021, которую он приобрел в июле 2024 года. Moneyken совершил 297 нарушений ПДД: превышал скорость (248 раз), ездил по выделенной полосе (23 раза) и не соблюдал требования знаков или разметки (13 раз).

Инстасамка вышла замуж за Олега Еропкина в ноябре 2021 года. Знаменитости сыграли свадьбу в кругу близких. Спустя два года Еропкин и Зотеева устроили вторую свадьбу.

Ранее автор песен Пугачевой назвал плюсы главного хита Инстасамки.