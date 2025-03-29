Прощание с Алексеем Веселкиным завершилось в Москве

В Москве завершилось прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Церемония проходила на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ), передает ТАСС.

«42 года назад я начал собирать в театре новое поколение артистов, и, конечно, Алексей был светочем этого, а дальше началась большая жизнь. Каждая новая роль, спектакль была для него важна, он мог работать день и ночь. Лешу можно определить как: «жажда жизни». Иначе он не мог», — сказал художественный руководитель театра Алексей Бородин.

Как уточняет агентство, более ста коллег, близких и родных пришли почтить память Веселкина.

Веселкина не стало 26 марта, ему было 63 года. Сын артиста рассказал, что его отец долгое время боролся с раком крови.

Веселкина приняли в труппу Центрального Детского театра РАМТа в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.

Веселкин также выходил в эфир на радио «Маяк» до последних дней жизни. Коллега Веселкина по «Маяку» Денис Николаев отметил, что ведущий хотел выходить в эфир, несмотря на болезнь. Его друг и коллега Сергей Стиллавин рассказал «Газете.Ru», что Веселкин был очень разносторонним, стильным и «теплым» человеком. Стиллавин добавил, что Веселкин представлял собой образец «идеального советского человека», который здраво относился к своему ремеслу.

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