Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прощание с Алексеем Веселкиным завершилось в Москве

ТАСС: в Москве завершилось прощание с артистом Алексеем Веселкиным
close
Сандурская Софья/Агентство «Москва»

В Москве завершилось прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Церемония проходила на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ), передает ТАСС.

«42 года назад я начал собирать в театре новое поколение артистов, и, конечно, Алексей был светочем этого, а дальше началась большая жизнь. Каждая новая роль, спектакль была для него важна, он мог работать день и ночь. Лешу можно определить как: «жажда жизни». Иначе он не мог», — сказал художественный руководитель театра Алексей Бородин.

Как уточняет агентство, более ста коллег, близких и родных пришли почтить память Веселкина.

Веселкина не стало 26 марта, ему было 63 года. Сын артиста рассказал, что его отец долгое время боролся с раком крови.

Веселкина приняли в труппу Центрального Детского театра РАМТа в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.

Веселкин также выходил в эфир на радио «Маяк» до последних дней жизни. Коллега Веселкина по «Маяку» Денис Николаев отметил, что ведущий хотел выходить в эфир, несмотря на болезнь. Его друг и коллега Сергей Стиллавин рассказал «Газете.Ru», что Веселкин был очень разносторонним, стильным и «теплым» человеком. Стиллавин добавил, что Веселкин представлял собой образец «идеального советского человека», который здраво относился к своему ремеслу.

Ранее не стало автора «Дневников вампира» — писательницы Лизы Джейн Смит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами