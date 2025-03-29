Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве началась церемония прощания с артистом Алексеем Веселкиным

Церемония прощания с заслуженным артистом Алексеем Веселкиным началась в РАМТе
close
Михаил Терещенко/ТАСС

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) началась церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Проводить в последний путь артиста пришли родные, друзья, коллеги по цеху, артисты РАМТа, среди которых Михаил Полицеймако, сын артиста Алексей Веселкин-младший, телеведущая Ксения Стриж и другие.

Веселкина не стало 26 марта, ему было 63 года. Сын артиста рассказал, что его отец долгое время боролся с раком крови.

Веселкина приняли в труппу Центрального Детского театра РАМТа в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.

Веселкин также выходил в эфир на радио «Маяк» до последних дней жизни. Коллега Веселкина по «Маяку» Денис Николаев отметил, что ведущий хотел выходить в эфир, несмотря на болезнь. Его друг и коллега Сергей Стиллавин рассказал «Газете.Ru», что Веселкин был очень разносторонним, стильным и «теплым» человеком. Стиллавин добавил, что Веселкин представлял собой образец «идеального советского человека», который здраво относился к своему ремеслу.

Ранее не стало автора «Дневников вампира» — писательницы Лизы Джейн Смит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами