В Москве началась церемония прощания с артистом Алексеем Веселкиным

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) началась церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Проводить в последний путь артиста пришли родные, друзья, коллеги по цеху, артисты РАМТа, среди которых Михаил Полицеймако, сын артиста Алексей Веселкин-младший, телеведущая Ксения Стриж и другие.

Веселкина не стало 26 марта, ему было 63 года. Сын артиста рассказал, что его отец долгое время боролся с раком крови.

Веселкина приняли в труппу Центрального Детского театра РАМТа в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.

Веселкин также выходил в эфир на радио «Маяк» до последних дней жизни. Коллега Веселкина по «Маяку» Денис Николаев отметил, что ведущий хотел выходить в эфир, несмотря на болезнь. Его друг и коллега Сергей Стиллавин рассказал «Газете.Ru», что Веселкин был очень разносторонним, стильным и «теплым» человеком. Стиллавин добавил, что Веселкин представлял собой образец «идеального советского человека», который здраво относился к своему ремеслу.

Ранее не стало автора «Дневников вампира» — писательницы Лизы Джейн Смит.