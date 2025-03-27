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Умерла автор «Дневников вампира»

Скончалась писательница Лиза Джейн Смит
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Simon & Schuster

Американская писательница Лиза Джейн Смит умерла на 67-м году жизни. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на семью покойной.

По словам близких, автор серии книг «Дневники вампира» скончалась в больнице, где лечилась от редкого аутоиммунного заболевания. Болезнь у нее диагностировали более десяти лет назад.

В 2015 году Лиза Джейн Смит едва не умерла от недиагностированного гранулематоза Вегенера — редкого заболевания, поражающего сосуды. Писательница была госпитализирована и в течение нескольких недель находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Тогда у нее сильно пострадали почки, сердце, печень и желчный пузырь.

В 1991 году Смит написала первые три части «Дневников вампира», в центре которых был любовный треугольник между школьницей и двумя братьями-вампирами.

В 2009 году книги легли в основу одноименного телесериала, который шел в течение восьми сезонов на канале CW Network.

К 2014 году серия книг «Дневники вампира» была продана тиражом более пяти миллионов экземпляров.

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