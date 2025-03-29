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Семенович до сих пор худеет на аналоге «Оземпика»

Певица Анна Семенович сообщила, что до сих пор использует аналог «Оземпика»
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что продолжает использовать «русский Оземпик».

Семенович держит препарат в холодильнике. Артистка перешла на новую дозировку.

«Мне все очень нравится. Анализы крови прекрасные. Врач меня наблюдает и очень доволен результатом», — поделилась исполнительница.

В апреле 2024 года Семенович призналась, что принимала «модный препарат» «Оземпик» для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Однако врач предостерегла артистку, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.

В июле Семенович рассказала, что похудела на 6,5 килограмма после начала применения «русского Оземпика». Звезда отметила, что смогла достичь этих результатов за три месяца. По ее словам, прописанный ей препарат улучшил ее здоровье и состояние. Певица перестала отекать, переедать и начала высыпаться.

Ранее Путин наградил Анну Семенович медалью.

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