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Sex Pistols выступит в Канаде и США впервые за 22 года

Группа Sex Pistols анонсировала тур по США и Канаде впервые за 22 года
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Alberto Pezzali/AP

Британская панк-группа Sex Pistols объявила гастрольный тур по США и Канаде. Об этом сообщает apnews.com.

В составе Sex Pistols выступят Стив Джонс, Пол Кук и Глен Мэтлок. Также Фрэнк Картер примет участие в концертах как солист. Тур начнется 16 сентября 2025 года в Техасе. Они выступят в таких городах, как Вашингтон, Филадельфия, Нью-Йорк, Монреаль, Торонто, Кливленд, Детройт, Миннеаполис, Денвер, Сиэтл и Сан-Франциско. Последний концерт пройдет 16 октября в Лос-Анджелесе.

Как утверждает издание, группа не гастролировала по Северной Америке около 22 лет. В последний раз они выступили там в 2003 году.

В июле 2023 года фронтмен рок-группы Sex Pistols Джон Лайдон, также известный как Джонни Роттен, столкнулся с преследованиями фанатки.

Лайдон рассказал полиции Лос-Анджелеса, что некая женщина начала сталкерить его и бросала письма в его почтовый ящик. Позже поклонница проникла на территорию собственности артиста в Лос-Анджелесе и прогуливалась по его заднему двору. По словам Лайдона, он встретился с ней лицом к лицу и сказал ей убираться.

Ранее на выставке про «Короля и шута» попытались украсть футболку Sex Pistols.

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