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На выставке про «Короля и шута» попытались украсть футболку Sex Pistols

На выставке «Панк-культура. Король и Шут» попытались украсть футболку

На выставке «Панк-культура. Король и Шут» в Санкт-Петербурге неизвестный попытался украсть оригинальную футболку Sex Pistols. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители выставки.

Один из посетителей мероприятия попытался украсть футболку «Sex Pistols. Pop Corn». Этот экспонат 1979 года был привезен из Лондона для воссоздания магазина модельера Вивьен Вествуд SEX. Попытка кражи была оперативно пресечена сотрудниками службы безопасности выставки.

«Панк-культура. Король и Шут» в Санкт-Петербурге открылся 3 ноября 2023 года. Ранее выставка прошла в Москве. Масштабная экспозиция рассказывает о феномене панка, его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции.

В апреле жилетку Андрея «Князя» Князева, солиста группы «КняZz» и сооснователя панк-коллектива «Король и Шут», украли с выставки о «Короле и Шуте» в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве.

В мае задержали 66-летнего мужчину, который украл жилетку Андрея «Князя». Им оказался вокалист рок-группы «Коррозия металла» Александр Лазоревич. Мужчина объяснил, что взял ее, чтобы пофотографироваться и потом вернуть. Ему грозит до шести лет тюрьмы за кражу в особо крупном размере. По оценкам экспертов, жилетка стоит около миллиона рублей.

Ранее Владимир Машков рассказал о первой встрече с Олегом Табаковым.

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