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В Роскино рассказали, что российская анимация интересует зарубежного зрителя

Роскино: российская анимация вызывает наибольший интерес за рубежом
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Depositphotos

Генеральный директор Роскино Эльза Антонова рассказала ТАСС, что российская анимация входит в мировой топ.

По ее словам, хотелось бы добиться таких же результатов для российского кино.

«Азия, Латинская Америка и наши ближайшие государства, такие как Казахстан, все сосредоточены на своем контенте, они очень его развивают. Страны БРИКС, индийское кино, китайское, все — фанаты своих героев. Но анимация нейтральна и универсальна. Российская анимация, конечно, входит в мировой топ», — поделилась Антонова.

До этого режиссер, сценарист и продюсер Виктор Кара говорил, что более 400 фильмов и мультфильмов вошли в список Минпросвещения, подготовленный для российских школьников. В нем есть как советское кино, так и современные блокбастеры. Однако, по его мнению, в нем много лишнего и не хватает классических работ.

В пример лишних фильмов в списке ведомства Кара привел картины «Последний богатырь», отметив, что это произведение Disney на русскую тему, схожее со штампами «медведи и балалайка» и «Онегин».

Ранее в Госдуме оценили список фильмов от Минпросвещения для детей.

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