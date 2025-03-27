«О нацистах знать необходимо»: в Госдуме оценили список фильмов от Минпросвещения для детей

Министерство просвещения представило перечень фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру – в списке среди прочих есть несколько картин с возрастным ограничением 18+. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил «Газете.Ru», что показывать такие фильмы детям противозаконно. При этом он уверен, что школьники должны «знать о нацистах», чтобы не вырасти эгоистами.

«Показывать детям 18+ по определению противозаконно. О нацистах современным детям знать необходимо, и разговоры о том, что это «ранит психику», – ханжество. Вырастить тепличных эгоцентричных молодых людей, зацикленных на себе любимых, гораздо опаснее. Комедии – неоднозначная тема, но, думаю, логика составителей заключается в том, что их ребята и без списка посмотрят», — сказал он.

26 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. Список поделен на категории по классам и включает в себя как современные, так и советские картины. В частности, детям рекомендуется посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацисткой карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее в Общественной палате России представили черновик списка фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру».