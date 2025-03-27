Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты раскритиковали список рекомендованных школьникам фильмов

Режиссер Кара: в списке фильмов для школьников много лишнего, а не классики
close
Pixabay

Более 400 фильмов и мультфильмов вошли в список Минпросвещения, подготовленный для российских школьников. В нем есть как советское кино, так и современные блокбастеры. Однако, по мнению кинорежиссера, сценариста, продюсера Виктора Кары, в перечне много лишнего, а классических работ, наоборот, не хватает. Некоторые популярные сегодня картины ученики посмотрят и без рекомендаций, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

В пример лишних фильмов в списке ведомства Кара назвал картины «Последний богатырь», отметив, что это произведение Disney на русскую тему, схожее со штампами «медведи и балалайка» и «Онегин».

«Трудно назвать его российским фильмом, также как «Майор Гром», — подчеркнул режиссер. — А фильм Сарика Андреасяна «Онегин» до рекомендации явно не дотянул».

При этом классических исторических фильмов в списке недостаточно – например, таких, как «Чапаев», отметил эксперт. По его словам, многие сегодняшние студенты даже не знают, кто такие Петька и Анка, поэтому их следует заставлять знакомиться с подобными работами.

С ним согласился кинокритик Александр Шпагин, который удивился включению в список таких фильмов, как «Огненный мост» 1957 года и картины «Секундомер» режиссера Резо Эсадзе. Первый никогда не был интересен второй – это «дикий артхаус для киноведов, но никак не для детей, пояснил он.

«Этот список создан рандомно людьми, которые ничего не понимают в кино. Достаточно этих двух названий, чтобы понять, что это полный абсурд, — подчеркнул Шпагин. — Смотрели они эти картины? Сомневаюсь, потому что «Огненный мост» вообще нельзя посмотреть».

Напомним, накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. В частности, детям рекомендуется посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее в Госдуме оценили список фильмов от Минпросвещения для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами