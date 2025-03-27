Эксперты раскритиковали список рекомендованных школьникам фильмов

Режиссер Кара: в списке фильмов для школьников много лишнего, а не классики

Более 400 фильмов и мультфильмов вошли в список Минпросвещения, подготовленный для российских школьников. В нем есть как советское кино, так и современные блокбастеры. Однако, по мнению кинорежиссера, сценариста, продюсера Виктора Кары, в перечне много лишнего, а классических работ, наоборот, не хватает. Некоторые популярные сегодня картины ученики посмотрят и без рекомендаций, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

В пример лишних фильмов в списке ведомства Кара назвал картины «Последний богатырь», отметив, что это произведение Disney на русскую тему, схожее со штампами «медведи и балалайка» и «Онегин».

«Трудно назвать его российским фильмом, также как «Майор Гром», — подчеркнул режиссер. — А фильм Сарика Андреасяна «Онегин» до рекомендации явно не дотянул».

При этом классических исторических фильмов в списке недостаточно – например, таких, как «Чапаев», отметил эксперт. По его словам, многие сегодняшние студенты даже не знают, кто такие Петька и Анка, поэтому их следует заставлять знакомиться с подобными работами.

С ним согласился кинокритик Александр Шпагин, который удивился включению в список таких фильмов, как «Огненный мост» 1957 года и картины «Секундомер» режиссера Резо Эсадзе. Первый никогда не был интересен второй – это «дикий артхаус для киноведов, но никак не для детей, пояснил он.

«Этот список создан рандомно людьми, которые ничего не понимают в кино. Достаточно этих двух названий, чтобы понять, что это полный абсурд, — подчеркнул Шпагин. — Смотрели они эти картины? Сомневаюсь, потому что «Огненный мост» вообще нельзя посмотреть».

Напомним, накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. В частности, детям рекомендуется посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее в Госдуме оценили список фильмов от Минпросвещения для детей.